أوضح وكيل الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي بوزارة الصحة، المهندس عبدالله العيسى، التحديثات والخدمات الجديدة التي تم إدراجها في تطبيق “صحتي”.

وقال عبدالله العيسى، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “من السعودية”، أنه تم إطلاق تصميم جديد لسهولة استخدام الخدمات بشكل عام، بينما من بين الخدمات الجديدة برنامج صحة المرأة.

وأشار المهندس “العيسى” إلى أنها خدمة جديدة تأخذ تجربة الحمل كاملة من بدايته حتى نهايته، بينما التحديث الأكبر هو تغيير تصميم تطبيق صحتي من كونه تطبيق خدمات إلى أن يكون تطبيق حياة.

وذكر أن التطبيق سيكون شاملًا لكل ما يحتاجه المستفيد من احتياجاته الصحية ويأخذ رحلات للمستفيدين كل على حسب احتياجه.