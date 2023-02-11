أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم طلب المرأة الطلاق أو السعي للخلع من زوجها.

وقال الشبل :” الحاح المرأة على طلب الطلاق من زوجها ناشئ عن أمرين، الأول من نقص علم والثاني من نقص عقل إن لم يكن بموجب أو مبرر شرعي”.

واستشهد الشبل بالحديث الشريف عن النبي الكريم والذي جاء فيه ” أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فإن رائحة الجنة عليها حرام”، مبيناً أن ذلك في حال عدم وجود موجب شرعي في طلب الطلاق.

وتابع” أما طلبها الخلع فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال” المختلعات منافقات ” وهذا أيضا إذا كان بغير موجب شرعي”.