أعلن “مركز جونز هوبكنز” أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدة تخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن.

المسميات الوظيفية:

مهندس ميكانيكي أول.

مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.

كبير محلل الخدمات المالية للمرضى.

أخصائي صيدلة.

محلل مالي أول.

طبيب التخدير العام.

مهندس المشروع.

فني صيدلة.

مستشار خدمات المرضى.

أخصائي أمن.

أخصائي تغذية.

مهندس معماري.

أخصائي تنسيق التفتيش على السلامة.

جراحة تجميلية.

مهندس ميكانيكي مشارك.

أخصائي الإستراتيجيات والمخاطر المؤسسية.

مستشار معاون لخدمات الموارد البشرية.

محلل أعمال مشارك.

مستشار خدمات المرضى.

محاسب مشارك.

طبيب كلى.

أخصائي أشعة.

المسعف المساعد في الطب التقني في حالات الطوارئ.

أخصائي صيدلة.

كبير تقني مختبر سريري – كيمياء.

التقديم هنا

https://careers.jhah.com/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_title=&locationsearch=