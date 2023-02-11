استقرالأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت في مباراة نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد

خط الوسط: كويلار، محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا

المهاجم: إيجالو

ويخوض الهلال النهائي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره فلامنغو البرازيلي، فيما يخوض ريال مدريد المباراة بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري برباعية مقابل هدف.