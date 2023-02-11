يسعى نجم الهلال سالم الدوسري، اليوم السبت، لتحقيق إنجاز جديد عندما يواجه ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتقام المباراة على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء.

وسجل سالم الدوسري 4 أهداف في كأس العالم للاندية ليتساوى مع نجم الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة.

ويحتاج الدوسري لهز شباك ريال مدريد للانفراد بصدارة قائمة الهدافين العرب بتاريخ كأس العالم للأندية.

وفي حال نجح سالم الدوسري في هز شباك ريال مدريد اليوم سوف يصبح أول لاعب سعودي ينجح في هز الشباك بنهائي كأس العالم للأندية، وأول لاعب آسيوي يتمكن من التسجيل في نصف النهائي والنهائي بالمونديال.