وجه وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم السبت، رسالة إلى لاعبي الهلال قبيل نهائي مونديال الأندية أمام ريال مدريد.

وقال وزير الرياضة في رسالته: “بالتوفيق لممثلنا فريق الهلال اليوم في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني، ثقتنا فيكم كبيرة يا أبطال، فالكم الفوز والبطولة بإذن الله”.

يذكر أن الهلال تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره فلامنغو البرازيلي، فيما يخوض ريال مدريد المباراة بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري برباعية مقابل هدف.