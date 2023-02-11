وصلت اليوم السبت، أولى المساعدات السعودية إلى الداخل السوري عبر منفذ غصن الزيتون الحدودي.

وبلغت المساعدات 104 أطنان من مواد طبية وإيوائية ستصل إلى 20 نقطة داخل سورية.

تأتي المساعدات ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.