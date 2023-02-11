يصل يوم غد وفد رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية، إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الحالي.

ويترأس الوفد المبعوث الخاص لشؤون إيران روب مالي ، كما يضم مسؤولين آخرين منهم القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش كريستوفر لانديرع، ونائب مساعد وزير الخارجية الشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينيم.

وسيبحث الوفد مع ممثلين لحكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأمانة المجلس في لرياض، سبل تعزيز التعاون، كما سيناقش الوفد عدد من الموضوعات منها الدفاع الصاروخي والجوي المتكامل والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب.