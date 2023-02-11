تحدث الكاتب خلف ملفي عن إدارة فهد بن نافل للهلال، وذلك بالتزامن مع المواجهة المرتقبة اليوم بين الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ملفي: “فهد بن نافل لا يماثله أحد في إدارات الأندية في تاريخ الكرة السعودية، ويحقق انجازات غير مسبوقة وينافس كل رؤساء الهلال السابقين”.

وتابع: “ابن نافل حقق مع الهلال بطولة آسيا مرتين وشارك في المونديل للمرة الثالثة واليوم ينافس على كاس العالم”.

وبخصوص حال فاز الهلال أو خسر من ريال مدريد، قال ملفي: “تعودنا إذا فاز الهلال بأي بطولة سيحتفلون ساعات معدودة فقط فوهو موعود بنهائيات آسيا”.

وأضاف: “الهلال قدره أن يعايش هذه الانتصارات القوية ولن يرحمه جمهوره، وفي حال خسر بنتيجة كبيرة سيكون الأمر مزعج لكن اذا قدم مباراة جميلة وقوية لا أحد سيلومه”.