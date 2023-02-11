حرص رودريغو سيلفا جونيور بولا “ديجاو”، مدافع الهلال السابق، على مؤازرة فريقه السابق قبل ساعات من مباراته في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

وقال ديجاو في رسالته: “أتمنى لكم حظا موفقا، في مباراة اليوم، أعلم انها مباراة صعبة، لكن أعلم أيضا أنكم تستطيعون فعلها، ويمكنكم كتابة اسمائكم في التاريخ،

يذكر أن الهلال تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره فلامنغو البرازيلي، فيما يخوض ريال مدريد المباراة بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري برباعية مقابل هدف.