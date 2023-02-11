علق اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي بوتافوغو البرازيلي، والهلال السابق، على هزيمة فلامنجو أمام الهلال في نصف نهائي مونديال الأندية,

وقال إدواردو: “دائما أشجع أصدقائي الذين عملت معهم واليوم لدي صداقة قوية معهم،ولدي احترام كبير جدا للنادي ولكل ما حصل خلال 5 سنوات”.

وأضاف: “سعيد لتطور الكرة في السعودية في كل شيء يحدث في السعودية ليس فقط كرة القدم، وسعيد لإثبات مستوى كرة القدم العربية للجميع لأن الكثير يعتقدون أننا ذهبنا هناك لأن الأمور سهلة”.

وأكد أنه ليس سهلا أن تكون في فريق مثل الهلال بلاعبيه الذين يملكون جودة عالية -على حد وصفه-.

ويستعد الهلال اليوم السبت لخوض نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد، بعد التأهل للنهائي بالفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.