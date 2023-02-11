كشفت كلير روبيو، زوجة لاعب فريق هاتاي سبور كريستيان أتسو، عن آخر ما تعلمه بشأن محاولات إنقاذ زوجها، الذي ما زال مفقودا حتى الآن منذ وقوع زلزال تركيا المدمر.

وقالت كلير روبيو في تصريحات تلفزيونية، حيث تتواجد في إنجلترا: “آخر مرة تحدث إلينا كانت صباح يوم السبت، من الغريب أن يؤكد ناديه أنه تم العثور عليه وبعد 11 ساعة سمعنا شيئًا مختلفًا، لكنني أثق وما زلت أعتقد أنه على قيد الحياة، كان الأمر صادمًا للغاية، كما يمكنك تخيل ذلك”.

وأضافت: “أعلم أن وكيله موجود هناك وأنهم يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليه، لذلك أثق أنه سيبلغني إذا رآه أو تحدث إليه، لكن الأمر محير للغاية”.

وتابعت: “كل ما أعرفه هو أن وكيله موجود حاليًا في تركيا، ويحاول الوصول إلى المكان الذي حدث فيه ذلك، هم يعرفون مكان المبنى، ويبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الجميع”.

واختتمت: “هم يعلمون أن هناك أشخاصا ما زالوا تحت الأنقاض لكن المشكلة هي أنهم لا يملكون المعدات اللازمة لإخراجهم، لذا فهو لا يزال في عداد المفقودين، ولا نعرف مكانه”.