أعلن البيت الأبيض، اليوم (السبت)، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أسقطت جسماً مجهولاً كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ألاسكا يوم الجمعة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي هذا الجسم حلّق على ارتفاع 12 ألف متر، وكان بحجم سيارة صغيرة وشكّل تهديداً لأمن الملاحة الجوية.

وأوضح كيربي: «لا نعرف من يملكه، ولا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكاً لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة، ولا نفهم حتى الساعة الهدف منه».

وأشار إلى أن الجسم كان أصغر حجماً من المنطاد الصيني الذي كان يحلق على علو أكثر ارتفاعاً وحلق فوق مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، ولا يبدو مزوداً بنظام دفع أو عناصر تحكّم تعطيه توجيهات.