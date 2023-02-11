أعلن المدير الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم السبت .

وتضمنت القائمة ما يلي :

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد

محور الارتكاز: محمد كنو، جوستافو كويلار

خط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، أندري كاريلو

قلب الهجوم: موسى ماريجا

وتضم قائمة البدلاء “محمد العويس، محمد جحفلي، معاذ فقيهي، عبد الله عطيف، عبد الله الحمدان، أوديون إيجالو، حبيب الوطيان، محمد الخيبري، مصعب الجوير، ناصر الدوسري، صالح الشهري، ميشايل ديلجادو”.