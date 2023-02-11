أعلن الجيش الفلبيني، اليوم (السبت)، أن 5 جنود قتلوا في إطلاق نار داخل معسكر في جنوب البلاد، بينهم مطلق النار.

وبيّن المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة الميجر فرانسيسكو جاريلو في بيان، أن جنديًّا أصيب بحالة هياج بعد الواحدة صباح اليوم، وأردى 4 جنود في مجمع للجيش بمدينة كاجايان دي أورو؛ وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف أن مُطلِق النار تَوَجه بعد ذلك إلى غرفة أخرى؛ حيث اشتبك جنديان معه وقتلاه، كما أن شخصًا آخر أصيب بجروح خطيرة.

وجرى فتح تحقيق داخلي لتحديد سبب الحادث والثغرات في عملية التجنيد والتدريب.