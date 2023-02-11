قال المستشار في العلاقات الأسرية والنفسية هشام العسلي أن إدمان الأفلام الإباحية وأفلام الخيانة الزوجية سبب في فشل العلاقات الزوجية وتتسبب في انتهائها بالطلاق.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “سيدتي” أن البعض لا يفهم الانفتاح بشكل صحيح لافتاً إلى أن ليس معنى تمكين المرأة أنها لا تحتاج لرجل، وهذا سبب المشكلات بين الزوجين.

وتابع أن فترة الخطوبة الرسمية مهمة جدا لاكتشاف التفاهم أو عدم التفاهم بين الطرفين مشيراً إلى أن المبالغة في المهور وتكاليف الزواج مع ارتفاع نسب “الخلع” من ضمن أسباب فوبيا الارتباط.

 