قال المستشار في العلاقات الأسرية والنفسية هشام العسلي أن إدمان الأفلام الإباحية وأفلام الخيانة الزوجية سبب في فشل العلاقات الزوجية وتتسبب في انتهائها بالطلاق.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “سيدتي” أن البعض لا يفهم الانفتاح بشكل صحيح لافتاً إلى أن ليس معنى تمكين المرأة أنها لا تحتاج لرجل، وهذا سبب المشكلات بين الزوجين.

وتابع أن فترة الخطوبة الرسمية مهمة جدا لاكتشاف التفاهم أو عدم التفاهم بين الطرفين مشيراً إلى أن المبالغة في المهور وتكاليف الزواج مع ارتفاع نسب “الخلع” من ضمن أسباب فوبيا الارتباط.

هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية: البعض لا يفهم الانفتاح بشكل صحيح .. وليس معنى تمكين المرأة أنها لا تحتاج لرجل، وهذا سبب المشكلات بين الزوجين @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0mOLIuYg63 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 11, 2023

هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية: فترة الخطوبة الرسمية مهمة جدا لاكتشاف التفاهم أو عدم التفاهم بين الطرفين @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/S4EJddHzdJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 11, 2023

هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية: المبالغة في المهور وتكاليف الزواج مع ارتفاع نسب "الخلع" من ضمن أسباب #فوبيا_الارتباط @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2QimF9aaEt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 11, 2023

هشام العسلي – مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية: إدمان الأفلام الإباحية وأفلام الخيانة الزوجية سبب في فشل العلاقات الزوجية وتتسبب في انتهائها بالطلاق .. وهذه هي الحلول المطروحة @heshamalasali#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QbPXF95pUc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 11, 2023