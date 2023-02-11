أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لإمارة منطقة مكة المكرمة أن ما أثير مؤخرا حول حدوث زلزال في البحر الأحمر مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد بل مجرد توقعات كما أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل.

وقال أبا الخيل في بيان : “مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر على طول الصدع الأخدودي، وأن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط حيث منطقة شد تكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية والتي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط”.

وأضاف أن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعيا وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أية خطورة.

وشدد أبا الخيل على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية فيما يتعلق برصد الزلازل.