أعرب المرصد السوري عن خوفه من عدم وصول المساعدات للمتضررين في حال دخولها إلى سوريا.

وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية: على الدول الكبرى الحذو حذو المملكة ولا تنتظر القرارات الأممية.

يذكر أن 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبرت اليوم منفذ غصن الزيتون الحدودي تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله-.