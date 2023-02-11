وثق مقطع فيديو مشاهد من من المساعدات الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في سوريا أثناء دخولها المنافذ السورية.

وعبرت اليوم 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ غصن الزيتون الحدودي تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها جندريرس، وبلبل، وراجو، وأطمة، وسرمدا، وكفر تخاريم، ودار عزة، والأتارب.