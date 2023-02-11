انتهت مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية بتتويج الأخير بطلاً لهذه النسخة، بعد الفوز بنتيجة 3-5 فيما حصد الهلال المركز الثاني.

وافتتح لاعب ريال مدريد فينسيوس التسجيل في الدقيقة 12 من عمر المباراة، فيما سجل فالفيردي في الدقيقة 17.

ثم قلص الهلال الفارق في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول بهدف موسى ماريجا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل هدف ريال مدريد الثالث كريم بنزيما، ثم فالفيردي سجل الرابع، ليسجل فييتو هدفي الهلال الثاني، والثالث في الدقائق 63، و79، فيما سجل الخامس فينسيوس.

ويعتبر الهلال بذلك أكثر نادي عربي وآسيوي تسجيلا للأهداف في نهائي كأس العالم للأندية.