فاز لاعب فريق الهلال لوسيانو فييتو، بلقب ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، بعد فوز الهلال بالمركز الثاني من البطولة.

وفاز فيديريكو فالفيردي بجائزة أفضل لاعب ثاني بالبطولة، كما حصد المركز الأول البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جائزة أفضل لاعب فى بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى البطولة

وكان الهلال شارك في نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وتحقيقه 3 أهداف في المباراة التي جمعتهما في الرباط وانتهت بتتويج الريال.

يذكر أن الهلال ممثل الوطن قدم أداء مشرفاً وقاتل حتى نهاية المباراة ، محققاً إنجازاً تاريخياً بحصوله على وصافة بطل العالم.