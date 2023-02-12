سلطت أبرز المواقع والصحف العالمية على فوز ريال مدريد ببطولة ‎كأس العالم للأندية بعد التفوق 5-3 على الهلال، مبدين فخرهم بالهلال على كل ما قدمه، رغم الإصابات ومنع القيد.

وجاء ذلك بعد أداء مُشرف أمام العملاق ‎ريال مدريد، وحصد الهلال الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة ‎كأس العالم للأندية في إنجاز لم يصل إليه أي فريق سعودي.

وذكرت صحيفة “infobae” البيروفية: “ريال مدريد يتفوق 5-3 على ‎#الهلال، فريق المدرب رامون دياز، ويحقق لقب كأس العالم للأندية.. هذا النهائي سيبقى في تاريخ البطولة حيث شهد تسجيل أكبر عدد من الأهداف عبر المباريات النهائية في المسابقة”.

وأشارت شبكة “tycsports” الأرجنتينية: “‎الهلال لم يكن مكتوف الأيدي أمام ‎ريال مدريد، لكن اللقب ذهب إلى العملاق المدريدي في النهاية، ولم يستطع رامون دياز كتابة التاريخ مع ناديه”.

وأفادت قناة “eurosport”: “ريال مدريد ينتصر 5-3 على الهلال ويحصد لقب كأس العالم للأندية.. ‎الهلال واصل القتال حتى نهاية اللقاء ورفض الاستسلام وجعل النتيجة متقاربة بين الفريقين.. لوسيانو فييتو سجل هدفين رائعين”.

ولفتت شبكة “bbc”: “تغلب ريال مدريد على ‎الهلال في نهائي رائع لكأس العالم للأندية؛ ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، وهو رقم قياسي”.

وأوضحت صحيفة “corrieredellosport” الإيطالية: “انتصار انشيلوتي وريال مدريد يفوز بكأس العالم للأندية. فاز البلانكوس على ‎الهلال 5-3: ثنائيتان لفينيسيوس وفالفيردي، هدف من بنزيمة. للسعوديين هدفين لفييتو وهدف عبر ماريجا”.

وأبانت صحيفة “lance” البرازيلية: “جونيور يتألق وريال مدريد يتغلب على الهلال ويفوز بكأس العالم للأندية.. فوز ريال مدريد كان متوقعًا لكن ‎الهلال لم يستسلم في اللقاء ولم يكن ميتًا”

وتابعت صحيفة “digisport” الرومانية: “ريال مدريد يفوز على ‎الهلال 5-3. “لوس بلانكوس” هم أبطال العالم.. كان نهائي ممتع بين الفريقين على أرض المغرب”.

وأبانت شبكة “rmcsport” الفرنسية: “حقق ريال مدريد لقبه العالمي الخامس بفوزه 5-3 على الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.. أكد الريال قدراته في الساحة الدولية وحصد اللقب رقم 100 في تاريخ النادي”.

وأردفت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ريال مدريد ملك العالم يحقق كأس العالم للأندية للمرة الخامسة.. كل من قال أن ‎الهلال هو ريال مدريد الأسيوي كان يعتمد على ألقابه وإمكانياته. لكن بعيدًا عن الأرقام، بدا الفريق السعودي أيضًا مرتاحًا في الهجوم أكثر من الدفاع”.

واستطردت صحيفة “clarin” الأرجنتينية: “الميرنغي يتغلب على ‎الهلال فريق رامون دياز ويصبح البطل الجديد.. في مباراة مليئة بالأهداف، أصبح الإسبان مرة أخرى ملوك العالم.. أعطى هدف ماريجا وثنائية الأرجنتيني فيتو بعض التشويق في المباراة التي سيطر عليها ريال مدريد”.