رد المستشار التربوي والاجتماعي أحمد المسند على سؤال “هل هناك ما يمنع حضور ولي الأمر الرجل لمدرسة البنات للسؤال عن ابنته والعكس للأم؟”.
وقال أحمد المسند: المنع يكون من إدارة المدرسة، ولكن متاح أن يتصل ولي الأمر بالمعلمة وتخبره بمستوى ابنته.
وتابع: البعض يعتقد أن الأطفال ما يدركون ويذكرون كل شيء بعد فترة، مشيرا: من المفترض أن يكون لدينا طريقة للإنصات والاستماع للطفل مثل الاستماع للشخص الكبير.
هل هناك ما يمنع حضور ولي الأمر الرجل لمدرسة البنات للسؤال عن ابنته والعكس للأم؟ ..
تعليق د. أحمد المسند – مستشار تربوي واجتماعي@Ahmad_Almisnid#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1dzUREPQjW
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 11, 2023
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