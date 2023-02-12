رد المستشار التربوي والاجتماعي أحمد المسند على سؤال “هل هناك ما يمنع حضور ولي الأمر الرجل لمدرسة البنات للسؤال عن ابنته والعكس للأم؟”.

وقال أحمد المسند: المنع يكون من إدارة المدرسة، ولكن متاح أن يتصل ولي الأمر بالمعلمة وتخبره بمستوى ابنته.

وتابع: البعض يعتقد أن الأطفال ما يدركون ويذكرون كل شيء بعد فترة، مشيرا: من المفترض أن يكون لدينا طريقة للإنصات والاستماع للطفل مثل الاستماع للشخص الكبير.