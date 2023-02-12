قررت عدد من الأمانات، إلزام محالَ بيع الغاز بعدم توزيع الأسطوانات على المطاعم والمنازل، عبر السيارات المتنقلة، وجاء ذلك لعدم وجود لائحة للنشاط، والاكتفاء بالبيع من داخل المحل.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة محال الغاز لعدم إخراج السيارات للتجول بين المنازل والمطاعم وذلك ضمن تنظيم أمانة المنطقة للنشاط، وفق الوطن.

وطالبت أمانة المدينة المنورة بمنع سيارات الغاز من التنقل وسط الأحياء وتوصيل الأسطوانات لعدم وجود ترخيص لهم، موضحة أنه لا توجد لائحة لنشاط بيع الغاز بالتنقل في الأحياء وتوصيل الأسطوانات للمنازل والمطاعم، لذلك تم إيقاف هذه السيارات وكافة أنشطتها.