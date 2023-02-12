تتضمن بعض المنتجات الغذائية، كميات كبيرة من السكر داخل مكوناتها، ما يزيد من أهمية قراءة البطاقة الغذائية للمنتج من أجل التعرف على كمية السكر الموجودة به، علماً بأن الحد الموصى بتناوله من السكر هو 25 غراماً في اليوم الواحد.

وتعد من أبرز المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات هائلة من السكر المضاف: “العصائر المضغوطة” التي تحتوي بعض أنواعها على سكر مضاف يتجاوز ما توفره مصادرها مثل الفاكهة والكرفس والخضراوات الورقية، حيث يتجاوز محتوى السكر داخلها 50 غراماً لكل حصة.

وتحتوي بعض أنواع “ألواح الغرانولا” على 7 غرامات من السكر المضاف الممزوج بشراب الذرة المدرجة، ويصل الأمر عند تناول أكثر من واحدة يصل الأمر إلى 20 غراماً من السكر في وجبة واحدة، بينما “ألواح البروتين” تحتوي على سكر أكثر من الكعك أو البسكويت أو وعاء من الآيس كريم.

و”الصلصات” تحتوي الحصة الواحدة في بعض أصنافها مثل صلصة المارينارا وصلصة سلطة الرانش والقيصر على أكثر من 20 غراماً من السكر المضاف، وينصح باختيار صلصات بدون سكر مضاف والتحقق من ملصق العبوة، إلى جانب “مشروبات الطاقة”، و”الحساء المعلب”.