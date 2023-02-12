كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من الإرشادات لتقليل آلام الروماتيزم في الشتاء، ومنها الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب المضاعفات وتدليك المفاصل محل الألم.

ونصحت المدينة الطبية، بارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد مع المحافظة على النشاط البدني داخل المنزل، وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم بالملابس الدافئة عند الاضطرار للخروج في الهواء الطلق.

وأشارت إلى أن آلام الروماتيزم تنتج عن تمدد المفاصل بسبب الأجواء الباردة، وزيادة سُمك السائل الزليلي المسؤول عن امتصاص صدمات المفاصل، ما يزيد من صلابة المفاصل وحساسية الألم.