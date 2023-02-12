كشفت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لعدد (3) برامج متخصصة تقدم بنمط ⁧(التعليم عن بعد) تستهدف حملة (الثانوية العامة)، بالإضافة لترخيص جميع البرامج من (المركز الوطني للتعليم الإلكتروني).

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلوم المتوفرة هي:

1- دبلوم الإدارة العامة.

2- دبلوم المصرفية والتأمين.

3- دبلوم التسويق والمبيعات.

وأفادت الجامعة بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة، أو من خارجها.

– أن يكون المتقدم سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية.

– يمكن قبول المتقدمين غير السعوديين المقيمين إقامة نظامية في المملكة أو غير السعوديين من خارج المملكة وفق الشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، وغيرها.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ (2023/02/16م)، من خلال الموقع .