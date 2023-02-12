تمكنت نجمة مرسيدس الألمانية من أن تتصدر قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا، خلال شهر يناير من العام الجاري.

وتصدرت سيارات مرسيدس المركز الاول بعدد 675 سيارة، متفوقة على العديد من السيارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية، حيث بلغ اجمالي تراخيص سيارات شركة شيري الصينية نحو 648.

وتتوفر سوزوكي في المرتبة الثالثة بعدد 597 سيارة، لتتبعها في المركز الرابع شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية بنسبة ترخيص بلغت 458 سيارة، بالاضافة إلى شركة رينو بعدد 406 سيارة لتحقق المركز الخامس.

وتحتل شركة بي واي دي الصينية في المركز السادس بعدد 379 سيارة، بالاضافة إلى شركة كيا التي سجلت 326 سيارة لتحقق المرتبة السابعة، وعلى عكس المتوقع سجلت شركة نيسان المركز الثامن بعدد 315 سيارة.

كما جاءت شركة إم جي الصينية في المرتبة التاسعة بعدد 298 سيارة، واخيرا في المركز العاشر سجلت شركة شيفروليه عدد 193 سيارة، وتعتبر هذه السابقة هي الاولى من نوعها لتحقق سيارات مرسيدس الصدارة في حجم التراخيص خلال تلك الفترة.