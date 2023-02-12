كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: صيدلي (الرياض)، أخصائي العلاج الوظيفي (الرياض)، مشرف مناوب (مكة المكرمة)، مدير مناوب (مكة المكرمة)، أخصائي عناية مركزة (الرياض).

وأشارت إلى أنّ التقديم بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة رعاية الطبية