أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن سقف الطموح كان الوصول للعالمية و الهلال رفع السقف إلى الوصول لـ نهائي كأس العالم الأندية، وجاء ذلك ردًا على مغرد قال كيف تأهل الهلال للبطولة .
وقال الفراج في حديثه خلال برنامجه أكشن مع وليد:” أن سقف طموح الأندية السعودية هو الوصول لكأس العالم للأندية وبعدما راح الهلال أصبح السقف أن نوصل الثالث، ثم قفز الهلال من الثالث ذهب للرابع إلى الثاني “.
وأضاف:” ألا يعتبر هذا انجاز ملموس لكرة القدم السعودية، إذا كان نعم، الله يعطيك العافية، وإذا كان لا، خفف تعصبك .”
#وليد_الفراج: كان سقفنا الوصول للعالمية و #الهلال رفع السقف إلى الوصول لـ #نهائي_كأس_العالم_الأندية .. غير كذا خفف تعصبك@ShahidVOD#الهلال_ريال_مدريد#اكشن_اكسترا
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 11, 2023
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