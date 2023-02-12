أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن سقف الطموح كان الوصول للعالمية و ⁧‫الهلال‬⁩ رفع السقف إلى الوصول لـ نهائي كأس العالم الأندية، وجاء ذلك ردًا على مغرد قال كيف تأهل الهلال للبطولة .

وقال الفراج في حديثه خلال برنامجه أكشن مع وليد:” أن سقف طموح الأندية السعودية هو الوصول لكأس العالم للأندية وبعدما راح الهلال أصبح السقف أن نوصل الثالث، ثم قفز الهلال من الثالث ذهب للرابع إلى الثاني “.

وأضاف:” ألا يعتبر هذا انجاز ملموس لكرة القدم السعودية، إذا كان نعم، الله يعطيك العافية، وإذا كان لا، خفف تعصبك .”