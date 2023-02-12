شددت منظمة الصحة العالمية، على التحذير من انتشار إنفلونزا الطيور مجددا، وقالت إنه إذا وجدت أي حيوان بري مريضًا أو ميتًا، فلا تحاول لمسه أو الاقتراب منه، ولكن أبلغ السلطات المحلية.

ويعتبر انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر أمر نادر الحدوث، ولكن لا يمكن استبعاد الخطر، ويمكن أن يظهر هذا الفيروس بعض الأعراض وهي: حمى شديدة جدا، عضلات مؤلمة، صداع، السعال وضيق التنفس، إسهال، وجع بطن، ألم في الصدر، نزيف الأنف أو اللثة، وفقًا لـ NHS.

وقالت NHS :” أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن تنتقل بها إنفلونزا الطيور إلى البشر، وهي لمس الطيور المصابة، وذلك عن طريق لمس البراز أو مكان عيش الحيوانات المصابة، أثناء قتل أو طهي الحيوانات المصابة.