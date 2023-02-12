كشفت شركة الفنار للإنشاءات (Alfanar)، عن توفر أكثر من (40) وظيفة إدارية وهندسية وتقنية، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس ، للعمل بفروع ومشاريع الشركة في مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن مجالات العمل المتوفرة هي:
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف قانونية
– وظائف تقنية
– وظائف مساندة
– وظائف هندسية وفنية
– وظائف خدمة عملاء واستقبال
– وظائف أخرى متعددة
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على المؤهلات والخبرات المناسبة للمهام الوظيفية.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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