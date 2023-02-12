كشفت شركة الفنار للإنشاءات (Alfanar)، عن توفر أكثر من (40) وظيفة إدارية وهندسية وتقنية، لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس ، للعمل بفروع ومشاريع الشركة في مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل المتوفرة هي:

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف قانونية

– وظائف تقنية

– وظائف مساندة

– وظائف هندسية وفنية

– وظائف خدمة عملاء واستقبال

– وظائف أخرى متعددة

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهلات والخبرات المناسبة للمهام الوظيفية.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .