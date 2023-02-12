كشفت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي الكوليرا عالميا “مرتفع للغاية”، حيث تواصل 18 دولة الإبلاغ عن إصابات جديدة من مطلع الشهر، مع توقعات بازدياد الإصابات في الأشهر المقبلة.

وأوضحت المنظمة: “منذ 16 ديسمبر 2022، عندما نُشرت أول مراجعة للكوليرا في العالم، فإن الوضع العالمي قد ساء”، مضيفة: “بالنظر إلى الوضع الحالي، بما في ذلك الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسّعها الجغرافي، فضلا عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقدّر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية”.

وتحدثت المنظمة عن أن العديد من البلدان “أبلغت عن معدلات وفيات أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة”.