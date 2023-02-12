كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 0.91% في عام 2021م، مقارنة بما كان عليه في عام 2020م، حيث بلغ 293,8 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يعادل 329 مليار قدم مكعب.

وقالت الهيئة أن كمية الإنتاج للغاز الطبيعي بلغت 126 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما يعادل 4.928 مليار قدم مكعب مرتفعا بنسبة 2.94% عما كان عليه في عام 2020.

وارتفع احتياطي النفط الخام لعام 2021م بنسبة 0.04% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ 37 مليون طن مكافئ نفط وهو ما يعادل 267.1 مليون برميل، بينما انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 1.23% حيث بلغ 462 مليون طن وهو ما يعادل 3.33 مليون برميل.

كما انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 6.11 % حيث بلغت كمية الصادرات 315.3 مليون طن مكافئ نفط وهو ما يعادل 2.2 مليون برميل مقارنة بعام 2020.