رحل عن عالمنا اليوم الأحد، لاعب نادي الاتفاق والهلال سابقًا والجبيل حاليًا، يوسف السالم، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى مجلس إدارة نادي الجبيل وعدد من اللاعبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويدخله فسيح جناته.

يُذكر أن السالم قد تعرض في وقت سابق لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة، فيما تكفل نادي الهلال بنقل اللاعب الدولي السابق بطائرة الإخلاء الطبي من الدمام للعلاج بأحد مستشفيات الرياض.