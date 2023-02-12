تمكنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد من اسقاط خمس طائرات روسية بدون طيار في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك بعدما هاجمت البنية التحتية الحيوية.

وقالت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية نقلاً عن بيان القيادة الجوية الشرقية الأوكرانية :” أنه نتيجة لعمل الدفاعات الجوية، دمرت أربع طائرات شاهد في منطقة زابوريزيجيا، وأسقطت طائرة أورلان -10 بدون طيار في منطقة دونيتسك”.

يُذكر أن القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني قد أعلنت صباح أمس السبت إسقاط 20 طائرة روسية هجومية بدون طيار من طراز شاهد كانت تستهدف لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.