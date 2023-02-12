كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الجامعة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو أمين مكتبة (جدة)، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، لغة إنجليزية.

وتتضمن الوظائف أخصائي استقطاب مواهب (الأحساء): المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المواهب أو الموارد البشرية، لغة إنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 12 فبراير 2023، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية