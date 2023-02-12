قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، باعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة جبع جنوب جنين على حاجز عسكري قرب نابلس.

وقالت وسائل الإعلام المحلية:” أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان هم: مجد خلدون جرار، وقصي روحي مفلح كنعان، وبراء جواد مصالحة، وجميعهم من بلدة جبع، أثناء مرورهم على حاجز “شافي شمرون” العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، والذي يربط محافظة نابلس بمحافظة جنين.

واعتقلت أيضًا قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، وأكدت شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى جهاد توفيق عودة، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.