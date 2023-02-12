وجَد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نفسه في ورطة كبيرة قبل أيام قليلة من مباراة باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وأفادت مصادر صحفية بأن نيمار تَسبب في إزعاج سكان الحي في مدينة “بوجيفال ” الذي يعيش فيه بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها داخل ڤيلته.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البرازيلي يقوم بهذه الحفلات منذ عدة أشهر؛ لدرجة أن سكان مدينة “بوجيفال” فكروا في اللجوء للمحكمة لمقاضاته بسبب الضوضاء.

ووصف عمدة الحي “لوك واتيل” نيمار بـ”غير المحترم”؛ متعهدًا باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضده.

وقال: “يمكننا أن نتحدث كثيرًا عنه، ولكن ماذا تريد أن تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل ما يكسبه”.

يُذكر أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي يستعد للقاء قوي ومرتقب مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء 14 فبراير، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.