أوضح العلماء إن إجراء مزيد من البحوث حول بروتين LRRC15 سيمهّد الطريق لعقاقير جديدة مضادة للفيروسات؛ حيث اكتشف العلماء في جامعة سيدني بروتينا في الرئة البشرية يمنع فيروس SARS-CoV-2 ويشكّل حاجزا وقائيا طبيعيا في جسم الإنسان.

وقال العلماء، إنه يربط الفيروس التاجي ويمنعه من انتشار أكثر، بينما عمل العلماء الأستراليين يفتح مجالا جديدا للبحوث المناعية ويقدّم طريقة جديدة واعدة لتطوير عقاقير ضد العدوى التي تسببها فيروسات كورونا.

وذكر البروفيسور في جامعة سيدني، غريغ نيلي: “اكتشفنا في بروتين LRRC15 مستقبِلا يمكنه إيقاف SARS-CoV-2 عن طريق الارتباط بالفيروس ومنع العدوى”، لافتًا إلى أن البروتين المذكور، في الواقع، هو مناعة طبيعية وحاجز يبطن رئتي الإنسان ويعيق وصول الفيروس، مضيفين أن إجراء المزيد من البحوث في مجال بروتين LRRC15 سيمهّد الطريق لتطوير الأدوية التي يمكن أن تمنع العدوى الفيروسية.