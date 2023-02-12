أفادت السفارة الروسية في تركيا بأنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين الروس إلى روسيا اليوم الأحد من مناطق قريبة من منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا.

وقالت السفارة في بيان لها:” أنه تم نقل مجموعة تضم 39 مواطنا روسيا يعيشون ويعملون في محيط منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا ويرغبون في العودة إلى وطنهم، من مطار أضنة صباح اليوم، ونظم موظفو السفارة عملية مغادرة المواطنين.

يُذكر أن ارتدادات الزلزال وصلت إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.