تضم البطاطس نوعين من جلايكو ألكالويدس ، وكلاهما سموم طبيعية ، تسمى سولانين وشاكونين، يزيد التعرض للضوء بشكل كبير من تكوين الكلوروفيل والجليكوالكالويدس.

ويعد الكلوروفيل مسؤول عن اللون الأخضر للعديد من النباتات وليس سامًا، ومع ذلك ، فإن اللون الأخضر للكلوروفيل هو علامة يمكن أن تتيح لك معرفة أنه قد يكون هناك فائض من جلايكو ألكالويدس.

ويحتوي نبات البطاطس بأكمله على جلايكو ألكالويدس ، ولكن أعلى تركيز يوجد في الأوراق ، والزهور ، و “العيون” ، والجلد الأخضر، والبراعم، فيما تم العثور على أقل تركيز في قشرة البطاطس البيضاء، تزداد السمية بسبب الإصابة الجسدية للنبات ، وانخفاض درجة حرارة التخزين ، والتخزين في الضوء الساطع.

ولا يقضي طهي البطاطس بالخبز ، والسلق ، والقلي ، والمايكرويف، على جليكوالكالويدس، ومع ذلك ، فإن إزالة القشرة قبل الطهي يمكن أن يقلل من محتوى جلايكو ألكالويد في البطاطس النيئة.

ويؤدي كل من السولانين والشكونين إلى حدوث تسمم من خلال تمزق الخلايا مما يؤدي إلى أعراض معدية معوية مثل القيء وآلام البطن والإسهال، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الصداع والاحمرار والارتباك والحمى، كانت هناك حالات قليلة للوفاة.