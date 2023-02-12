يواصل فريق الإنقاذ السعودي البحث عن طفل مفقود بعد سماع صوته تحت الأنقاض جراء الزلزال بتركيا.

ويحاول الفريق إنقاذ الطفل بشكل يدوي في محاولة منهم الحفاظ على سلامة الطفل، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

يذكر أن فريق البحث والإنقاذ السعودي يبحث عن محتجزين تحت الأنقاض عبر تقنيات حديثة تحدد مواقعهم وتكشف من هو حي تحت الأنقاض، كما يوجد أيضا أجهزة تستشعر أي هزات أرضية.

فيديو | موفد #الإخبارية إلى تركيا عبد الله الرويس: فريق الإنقاذ السعودي يواصل البحث عن الطفل المفقود بعد سماع صوته تحت الأنقاض #زلزال_سوريا_وتركيا#نشرة_النهار pic.twitter.com/u6tTPpICW3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023