أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنادي الهلال ، الذي حقق المركز الثاني في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.

وقال سلمان لموقع الاتحاد الآسيوي على الانترنت :بإسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود الإشادة بنادي الهلال الذي أظهر شخصية تستحق الثناء، وروحاً جماعية، ليقدم أفضل مستوياته ويحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

وأضاف :لا شك عندي في أن هذه النتائج تعتبر مؤشر لما هو قادم من الفرق الآسيوية، والتي سوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.

وكان نادي الهلال، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات من قبل، قدم مستويات مميزة في كأس العالم للأندية، بالفوز على البرازيلي فلامنغو في نصف النهائي.