ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية في محافظة الخبر عاملة من جنسية آسيوية مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تعمل في صالون للحلاقة الرجالية.

وأوضح متحدث الوزارة سعد آل حماد أن ضبط العاملة جاء بعد رصد إعلان تسويقي ذُكرت فيه خدمات العاملة بما يخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل. وعليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد على ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.