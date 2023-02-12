قدم كبير الأطباء المتخصصين بالرعاية الطبية في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، الدكتور رومان غورينكوف، نصائح لاستعادة الجسم لحالته الطبيعية بعد الإنفلونزا .

وأضاف أن العلاج الطبيعي والاستنشاق وتمارين التنفس والتمارين الرياضية العلاجية مفيدة للعلاج من الإنفلزنزا التي تسبب الضعف والوهن وسوء المزاج.

ونصح بتناول الفيتامينات منقوع بعض الأعشاب الطبية وزيادة النشاط البدني تدريجيا، لأنه يؤثر إيجابيا في عملية إعادة التأهيل، والاهتمام بالتجوال في الهواء الطلق، ويفضل البدء بمسافات قصيرة، ولا ينصح بممارسة نشاط بدني مكثف أو الذهاب مباشرة إلى قاعات اللياقة البدنية.