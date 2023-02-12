وصلت بعثة وصيف العالم فريق الهلال إلى مطار الملك خالد الدلي بالرياض بعد تحقيق فضية كأس العالم للأندية .
وكان في مقدمة مستقبلي أبطال الزعيم سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو الأمير الوليد بن طلال في المطار.
وحقق الهلال إنجازاً تاريخياً حيث حقق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد ريال مدريد بطل العالم حيث انتهت المباراة 5/3 .
#عاجل.. 🥈ثاني العالم يصل الرياض🇸🇦#الهلال_وصيف_العالم | #SSC pic.twitter.com/yvywz1TmlC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
سمو وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي #الهلال في مقدمة مستقبلي فريق الهلال.#الهلال_وصيف_العالم | #SSC pic.twitter.com/bxttPxUY1K
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
🛬طائرة #الهلال وصيف العالم في الرياض🔵⚪️#الهلال_وصيف_العالم | #SSC pic.twitter.com/NX675qSrTg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
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