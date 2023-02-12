تستعد وزارة التعليم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق حضوري في إدارات التعليم، لضبط ساعات عمل الموظفين.

ودعت الوزارة إدارات التعليم والموظفين والموظفات إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيدًا لبدء تطبيق النظام الجديد .