أعلنت وزارة الدفاع عن مشاركة اثنين من طياريها المقاتلين في أول رحلة ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، وهما الطيار على الغامدي وعلى القرني.

وذكرت أن علي القرني يعد أول رائد فضاء سيتم إرساله إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من 2023، وهو يبلغ من العمر31 سنة، وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وحصل على رتبة نقيب طيار، كما أنه طيار مقاتل على طائرات (ف-15 إس آي)، ويمتلك خبرة تصل لـ12 سنة على الطائرات القاتلة.

وأضافت أن علي الغامدي يعد أيضا من رائدي الفضاء الذين يتم تدريبهم حاليا على متطلبات المهمة، وهو يبلغ من العمر 31 سنة، وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الطيران كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، وحصل على رتبة نقيب طيار، ويعد طيار مقاتل على طائرات التايفون، ولديه خبرة 11 سنة على الطائرات للقاتلة.