ظهر نجم الهلال سالم الدوسري في مقطع فيديو مع أحد المشجعين، اليوم الأحد، وقد قال له: “احفظ الفيديو سنحقق كأس العالم للأندية”.

جاء ذلك بعد وصول بعثة وصيف العالم فريق الهلال إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء اليوم، بعد تحقيق فضية كأس العالم للأندية .

وكان سالم الدوسري، قد حظى بإشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد مستواه العالي الذي ظهر عليه في مواجهة فلامنجو البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وساهم الدوسري في فوز الهلال “وصيف العالم”، على النادي البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، إذ سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.